PSG : Mbappé, Maignan... Pogba juge le duel final en Ligue 1 !

Publié le 2 mai 2021 à 20h45 par A.C.

Paul Pogba s’est exprimé au sujet de cette fin de saison en Ligue 1, opposant notamment ses deux coéquipiers Kylian Mbappé et Mike Maignan.

C’est un sprint final comme n n’en avait plus vus depuis très longtemps. Cette année, la Ligue 1 tient toutes ses promesses avec deux équipes qui semblent tenir la corde. En effet, si l’AS Monaco semble toujours être en embuscade, ça devrait se décider entre le LOSC et le Paris Saint-Germain. Les deux se rendent coup sur coup depuis quelques journées, avec les Lillois qui gagné face à l’OGC Nice récemment (2-0), afin de contrer la victoire du PSG face au RC Lens (2-1).

« Le final palpitant en Ligue 1 ? Je le dis haut et fort et c’est Mike Maignan contre Kylian Mbappé »