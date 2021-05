Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse opération de Longoria est justifiée !

Publié le 11 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Recruté par la Juventus dans le cadre d'une opération impliquant Franco Tongya, Marley Aké a tenu à justifier son choix de quitter l'OM.

Lors du mercato hivernal, l'OM n'a pas chômé. En effet, Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Olivier Ntcham ont débarqué sous la forme de prêts tandis que Morgan Sanson s'est engagé avec Aston Villa. Mais une opération est presque passée inaperçue. En effet, Pablo Longoria a envoyé Marley Aké vers la Juventus pendant que Franco Tongya faisait le chemin inverse. Un deal, dont la Vieille Dame est devenue spécialiste, visant à gonfler le bilan le comptable des deux clubs. Mais l'attaquant formé à l'OM semble ravi d'avoir rejoint la Juve.

Aké justifie son choix de quitter l'OM