Mercato - Barcelone : Joan Laporta a tranché pour Lautaro Martinez !

Publié le 10 mai 2021 à 23h30 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone serait en quête d'un nouvel avant-centre en vue de la prochaine fenêtre estivale des transferts, le club catalan pourrait une nouvelle fois tenter de recruter Lautaro Martinez après avoir échoué dans ce dossier l'été passé.

Les chantiers seront nombreux cet été au FC Barcelone. Après l'échec dans le dossier Neymar et l'incertitude qui règne autour de l'avenir de Lionel Messi, Joan Laporta aura du pain du la planche durant le mercato à venir. Mais avec peu de moyens économiques à sa disposition, le nouveau président du Barça devra faire les choses dans le bon ordre pour assurer la pérennité du club dans les années qui viennent. Et cela commence dès maintenant avec la mise en place de la stratégie du prochain mercato.

Retour de flamme pour Lautaro Martinez ?