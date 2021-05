Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Coup de tonnerre pour l'avenir de Ronald Koeman !

Publié le 10 mai 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec le Barça, Ronald Koeman pourrait faire ses valises dès la fin de cette saison, et ce, après seulement une année passée en Catalogne. En effet, le coach néerlandais serait de plus en plus décrié à cause de ses récentes contre-performances, notamment contre Grenade. La direction catalane estimerait qu'il n'est plus l'homme de la situation et que son style de jeu ne correspond pas aux objectifs à long terme du FC Barcelone. Ainsi, Ronald Koeman serait déjà condamné partir cet été quoi qu'il arrive.

Pour sa première saison à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman n'a pas vécu une année facile. En effet, le coach néerlandais a éprouvé de grosses difficultés à mener sa nouvelle équipe vers les sommets. Et alors que le club blaugrana est loin d'avoir rempli ses objectifs de la saison, Ronald Koeman pourrait être évincé dès cet été. Présent en conférence de presse ce lundi, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a lâché toutes ses vérités quant à son avenir, précisant qu'il se voyait continuer l'aventure à Barcelone la saison prochaine. « Injuste que l’on décide de mon avenir en fonction de ce qui arrive en Liga ? Depuis le premier jour, le président m’a montré sa confiance. Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe. J’ai signé deux ans et je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine. On se réunira avec le président pour parler quand la saison se terminera. Le plus important est cette fin de Liga et pas mon avenir. Est-ce que je suis touché par le fait qu’on parle de mon avenir à chaque mauvais résultat ? Ce n’est pas quelque chose qui m’affecte moi seulement, mais aussi tous les entraîneurs. Tu ne peux pas contrôler la presse, chacun a son avis et je n’ai pas le droit de changer cela. Le plus important est d’analyser notre saison. Après ces deux semaines, il y aura du temps pour parler de l’avenir » , a expliqué Ronald Koeman, le technicien du Barça.

Ronald Koeman incompatible pour le Barça ?

Malgré la confiance qu'il affiche, Ronald Koeman serait bel et bien en danger quant à son avenir. Selon les informations d' ESPN de ce lundi, le conseil d'administration du Barça douterait de plus en plus de son entraineur. Et les contre-performances récentes contre Grenade et l'Atlético (défaite, puis match nul) n'auraient pas arrangé le cas de Ronald Koeman. Selon plusieurs sources proches du dossier, certains membres du conseil d'administration du FC Barcelone ne croiraient plus en lui et estimeraient qu'il est plus judicieux de changer d'entraineur et de repartir à zéro dès cet été. Quand bien même il serait impliqué dans les projets futurs du club et ferait toujours le pressing pour recruter Memphis Depay librement et gratuitement en fin de saison.

Ronald Koeman assuré d'être sacrifié cet été ?