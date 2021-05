Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Koeman déjà scellé en interne ?

Publié le 10 mai 2021 à 19h00 par A.D.

Auteur d'une saison en dents de scie avec le FC Barcelone, Ronald Koeman pourrait être remercié dès la fin de cette saison. Alors que le Barça ne s'est pas imposé face à Grenade et l'Atlético, le coach néerlandais pourrait déjà être condamné à partir cet été.

Arrivé à la fin de la dernière saison pour relancer le navire catalan, Ronald Koeman n'a pas vraiment réussi sa mission. En effet, le coach néerlandais a traversé de grosses périodes de trouble cette saison et vit une première année en dents de scie à Barcelone. Une situation qui pourrait provoquer son départ dès cet été. Interrogé sur sa situation en conférence de presse ce lundi, Ronald Koeman a tenu à mettre les choses au clair, expliquant qu'il n'avait aucune inquiétude quant à son avenir. « Injuste que l’on décide de mon avenir en fonction de ce qui arrive en Liga ? Depuis le premier jour, le président m’a montré sa confiance. Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe. J’ai signé deux ans et je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine. On se réunira avec le président pour parler quand la saison se terminera » , a confié le coach du FC Barcelone.

Ronald Koeman déjà condamné à partir ?