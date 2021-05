Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a déjà les idées claires pour son avenir !

Publié le 10 mai 2021 à 17h10 par T.M.

En prolongeant avec le PSG, Neymar va donc encore rester un certain temps dans la capitale. Et pour ce qui est de la suite de sa carrière, le Brésilien saurait d’ores et déjà ce qu’il veut faire.

Le feuilleton Neymar est donc enfin terminé. En effet, annoncé de retour au FC Barcelone par la presse espagnole, le Brésilien a fini par bel et bien prolongé avec le PSG, comme cela était prédit ces dernières semaines. Initialement sous contrat jusqu’en 2022, le joueur de 29 ans est désormais lié jusqu’en 2025 avec le club de la capitale. Entre le PSG et Neymar, l’histoire n’est donc pas prête de se terminer de sitôt. D’ailleurs, comme l’a confirmé UOL , il existerait bel et bien une clause dans le contrat du Parisien, lui permettant de prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2026.

Finir au PSG, puis direction le Brésil !

C’est donc à 34 ans que Neymar pourrait quitter le PSG. Pour faire quoi par la suite ? Le média brésilien a dévoilé les idées du Parisien pour son avenir. Tout d’abord, il n’aurait désormais aucune envie de jouer pour un club européen autre que le PSG. C’est donc à l’étranger qu’il faudra regarder. Et là encore, tout serait clair puisque Neymar souhaiterait terminer sa carrière du côté du Brésil, là où il a explosé aux yeux du monde entier sous le maillot de Santos.