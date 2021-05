Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une pépite de Zidane en plein doute pour son avenir ?

Publié le 10 mai 2021 à 16h00 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par le Real Madrid au sein du Milan AC, Brahim Diaz fera l’objet d’une discussion entre les deux clubs afin de voir de quoi son avenir sera fait. Mais rien s’est assuré dans ce dossier…

Alors que le Real Madrid prépare un grand ménage estival entre la fin de contrat de Sergio Ramos, le probable départ de Raphaël Varane et l’épineux cas Gareth Bale qui reviendra de prêt de Tottenham, un autre dossier va susciter certaines discussions au sein du club merengue. Brahim Diaz (21 ans), qui est pourtant considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du vestiaire, a été envoyé en prêt au Milan AC l’été dernier où il réalise une saison plutôt convaincante (24 matchs de Serie A, 3 buts et 3 passes décisives). Mais de quoi son avenir sera fait au Real Madrid ?

Le Real et Milan vont discuter pour Brahim Diaz