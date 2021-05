Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Vidal veut se rapprocher de Longoria !

Ancien joueur de Jorge Sampaoli, Arturo Vidal pourrait le retrouver cet été à l’Olympique de Marseille.

Après le départ de Florian Thauvin, on se prépare à un été mouvementé à l’Olympique de Marseille. Ces dernières semaines, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont semblé très actifs. Le premier a en effet utilisé de son réseau en Italie pour suivre Giacomo Raspadori de Sassuolo, mais reste également attentif aux jeunes français, avec notamment Amine Adli du TFC. De son côté, Jorge Sampaoli a activé plutôt des pistes sud-américaine. Cela serait le cas avec Thiago Almada de Vélez, qui selon RMC Sport aurait donné son accord à l’OM. Mais Sampaoli pisterait également Sebastian Villa, qui à en croire la presse argentine pourrait arriver en provenance de Boca Juniors, dans le cadre d’un échange avec Dario Benedetto. Mais le vrai gros coup de l’été marseillais, pourrait être un autre...

Vidal trop cher pour l’OM ?

Ancien sélectionneur du Chili de 2012 à 2016, Jorge Sampaoli souhaiterait retrouver Arturo Vidal à l’Olympique de Marseille. Plusieurs médias en Italie ont évoqué un contact entre les deux hommes, avec Vidal qui ne semble pas vraiment être un cadre essentiel de l’Inter d’Antonio Conte. La Provence a pourtant souligné que l’OM ne peut pas s’offrir l’international chilien, qui gagne pas moins de 6,5M€ par an à Milan. D’ailleurs, Vidal souhaiterait continuer à disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, ce qu’il ne pourra pas faire à l’OM.

L’Inter prête à libérer Vidal de son contrat

A l’Inter, on aimerait toutefois se débarrasser d’Arturo Vidal. C’est en tout cas la tendance évoquée par La Gazzetta dello Sport , qui parle d’un joueur qui n’a que très peu joué cette saison et qui serait devenu un véritable poids. Il faut dire que l'Inter traverse la pire crise économique de son histoire, avec les propriétaires qui ont demandé aux joueurs de renoncer à deux mois de salaire. Le départ d’un salaire de 6,5M€ par an serait donc plus que le bienvenu. Calciomercato.com a d’ailleurs révélé que les Nerazzurri pourraient même envisager de libérer Vidal de son contrat, qui court jusqu’en 2022, avec une année supplémentaire en option.

