Mercato - Barcelone : Joan Laporta a une occasion à saisir pour Lautaro Martinez !

Publié le 10 mai 2021 à 21h30 par La rédaction

À la recherche d'un buteur de renom depuis le départ de Luis Suarez il y a un an, le Barça pourrait bien profiter de la situation économique de l'Inter pour arracher Lautaro Martinez !

Sans numéro neuf de renom depuis le départ de Luis Suarez il y a un an, les dirigeants du Barça aimeraient attirer un buteur de classe mondiale dans leurs rangs afin de redonner une image positive au club mais surtout, d'épauler mieux que cela les attaquants comme n'ont pas forcément su le faire Braithwaite ou Dembélé cette saison. Dans les petits papiers du nouveau président Joan Laporta, plusieurs noms y seraient inscrits. Parmi ceux-ci, on y retrouverait celui de Erling Haaland, mais également Sergio Aguero ou encore Lautaro Martinez.

Une occasion en or pour le Barça ?