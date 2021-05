Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland, Lautaro... Joan Laporta s’active dans ce chantier colossal !

Publié le 9 mai 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 9 mai 2021 à 20h37

Alors que le FC Barcelone a passé toute la saison sans véritable avant-centre titulaire, le club catalan entend vivement régler ce problème au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman l’été dernier, Luis Suarez s’est vu indiquer la porte de sortie du FC Barcelone et a alors pris la direction de l’Atlético de Madrid. Seulement voilà, bien qu’il ait été poussé dehors, l’international uruguayen a laissé un grand vide au sein du club catalan dans la mesure où ce dernier n’a pas été en mesure de lui enrôler un successeur. Les pistes dans cette optique ne manquaient pas, mais ce sont ses moyens financiers limités qui ont empêché le FC Barcelone de recruter ce nouvel attaquant. Par conséquent, les Blaugrana ont passé toute cette saison 2020/2021 sans véritable avant-centre titulaire. Un énorme défaut pour un club de cette envergure, et c’est donc fort logiquement que la direction barcelonaise présidée par Joan Laporta entendrait régler ce chantier au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Erling Haaland, la cible prioritaire du FC Barcelone après l’échec de Neymar ?

Et dans cette optique, le nom d’Erling Haaland serait la grande priorité du FC Barcelone à en croire les informations de SPORT . La prolongation de Neymar au PSG actée ce samedi aurait conduit le club barcelonais à recentrer tous ses efforts sur le buteur du Borussia Dortmund, dont le cas avait été paralysé par les mouvements pour le Brésilien du club parisien selon le média catalan. Tout sera désormais fait pour le recruter selon SPORT , qui précise que le FC Barcelone a pour objectif principal de recruter un vrai buteur cet été. Ainsi, c’est pour répondre à ce besoin qu’Erling Haaland serait ciblé, même si les Blaugrana seraient pleinement conscients du fait que cette opération sera extrêmement complexe et couteuse.

Lautaro Martinez serait le plan B !