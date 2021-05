Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a une brèche à exploiter pour De Ligt !

Publié le 9 mai 2021 à 11h00 par A.C.

Joan Laporta, président du FC Barcelone, souhaiterait relancer la piste menant à Matthijs de Ligt.

En un peu moins de deux ans, Matthijs de Ligt semble s’être parfaitement adapté à l’Italie et son football. Le défenseur de 21 ans est rapidement devenu un titulaire indiscutable à la Juventus, aux côtés de Leonardo Bonucci et de Giorgio Chiellini. Mais le FC Barcelone ne l’a pas oublié ! Ces dernières semaines, plusieurs médias catalans ont parlé de la volonté de Joan Laporta de rattraper l’échec de 2019 et donc de relancer l’assaut à De Ligt. Tuttosport a même parlé de négociations tout récemment, précisant toutefois que la Juve aurait rejeté toutes les approches pour le Néerlandais.

Une clause de 125M€ pour Matthijs de Ligt