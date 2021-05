Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar peut remercier le Barça pour Neymar !

Publié le 11 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Neymar a donc bel et bien prolongé avec le PSG. Et le FC Barcelone ne serait pas étranger à cette décision du Brésilien. Explications.

Entre le PSG et Neymar, l’histoire ne se terminera donc pas cet été. Alors que la presse espagnole annonçait le Brésilien de retour au FC Barcelone, c’est bel et bien avec le maillot parisien que l’on continuera à le voir et ce pour plusieurs saisons encore. En effet, Neymar a enfin officialisé sa prolongation avec le PSG, étant désormais lié jusqu’en 2025. Le feuilleton a donc pris fin et ce lundi, Mundo Deportivo en a dit plus sur les dessous de ce choix de Neymar, dévoilant notamment le rôle décisif du Barça.

Le Barça décisif pour Neymar !

A en croire le média ibérique, si Neymar a prolongé au PSG, ce serait en grande partie avec le FC Barcelone. En effet, alors que le Brésilien souhaitait pourtant revenir en Catalogne, il n’était cependant pas prêt à attendre la fin du mercato, chose que devait pourtant faire les Blaugrana, ayant d’autres dossiers plus gros à régler auparavant. N’étant pas patient, Neymar a fini par prolonger au PSG.