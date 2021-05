Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi va jouer un rôle dans ce dossier chaud du moment !

Publié le 11 mai 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Déjà très proche de Serge Aurier lors du premier passage du latéral droit ivoirien au PSG, Nasser Al-Khelaïfi serait toujours en négociation avec lui pour un retour au club cet été.

Alors que le PSG semble avoir finalement décidé de ne pas lever l’option d’achat d’Alessandro Florenzi en fin de saison, la piste menant à Serge Aurier semble prendre de plus en plus de crédit au sein du club de la capitale. Le latéral droit de Tottenham, qui n’a plus qu’une année de contrat chez les Spurs , serait la grande priorité de Mauricio Pochettino qui l’a déjà eu sous ses ordres par le passé au sein du club anglais. Mais l’entraîneur argentin du PSG ne serait pas le seul à négocier avec Aurier…

Nasser discute aussi avec Aurier