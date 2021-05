Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Eduardo Camavinga !

Publié le 10 mai 2021 à 23h15 par La rédaction

Alors que le PSG est sur les traces d'Eduardo Camavinga, le club de la capitale verrait l'un de ses principaux concurrents annoncés ne finalement pas être intéressé par la perspective d'accueillir le jeune international français cet été.

Depuis Thiago Motta, le PSG cherche un milieu de terrain capable de jouer devant la défense. Cette sentinelle est occupée à tour de rôle depuis plusieurs saisons par des joueurs dont le poste n'est pas le leur à l'origine. C'est pourquoi Leonardo prospecterait afin de dénicher la perle rare. Et si celle-ci se trouvait à quelques centaines de kilomètres de Paris ? En effet, Eduardo Camavinga serait sur les tablettes du PSG en vue de la saison prochaine. Cependant, la concurrence s'annonce rude concernant le joueur du Stade Rennais.

Le Bayern hors-course ?