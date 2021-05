Foot - Mercato - Bayern Munich

Mercato - Bayern Munich : Coman a l'embarras du choix pour son avenir !

Publié le 10 mai 2021 à 22h25 par La rédaction

Au club depuis 2015, Kingsley Coman disposerait d'une offre de prolongation de contrat jusqu'en 2026 de la part du Bayern Munich. Mais le français serait également suivi par Manchester City, club qu'il aurait pu rejoindre l'été dernier.