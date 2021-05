Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà en grand danger pour ce joueur du Bayern Munich ?

Publié le 10 mai 2021 à 18h45 par La rédaction

A la recherche d’un gardien pour concurrencer Steve Mandanda, l’OM s’est penché sur le profil d’Alexander Nübel, portier remplaçant du Bayern Munich. Mais Monaco et Lille seraient aussi sur le coup.

A 36 ans, Steve Mandanda est plus proche de la fin de sa carrière que du début. S’il a rendu d’immenses services à l’OM durant plus de 10 ans, les dirigeants olympiens commencent à préparer l’avenir. A la recherche d’un numéro 1 bis pour le concurrencer, ils se seraient intéressés à Alexander Nübel, le gardien remplaçant du Bayern Munich.

Lille et Monaco également intéressés