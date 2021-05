Foot - OM

ASSE - OM : Un match décisif pour Sampaoli !

Publié le 8 mai 2021 à 16h20 par La rédaction

Le déplacement de l’OM à Saint-Etienne peut coûter cher. Sixième de Ligue 1, les hommes de Jorge Sampaoli doivent gagner dans le Forez pour accrocher une place en Europe. Car sans Europa League l’an prochain, le tacticien argentin pourrait vivre un mercato plus compliqué que prévu…

Tenu en échec par Strasbourg vendredi dernier, l’OM n’a pas le droit à l’erreur ce week-end. Si les Marseillais veulent toujours accrocher une place en Ligue Europa, ils doivent revenir du Forez avec les trois points. Toujours sixième, les hommes de Jorge Sampaoli ont trois matchs pour inverser la tendance. Surtout que Lens, leur concurrent direct, a un calendrier compliqué. Après Lille vendredi, ils vont affronter Bordeaux et Monaco. Côté marseillais, il reste Saint-Etienne, Angers et Metz. Des rencontres plus abordables sur le papier. Car en plus de l’enjeu financier non négligeable d’une qualification en Ligue Europa, celle-ci jouera un rôle capital dans le mercato de l’OM. Si Pablo Longoria espère toujours conserver Arkadiusz Milik, jouer l'Europa League est la moindre des choses pour le Polonais qui a récemment déclaré vouloir gagner la Ligue des Champions. Même chose pour Boubacar Kamara. Le joueur formé au club semble tenté par l’étranger et si Marseille ne joue pas l’Europe, il y a peu de chance de le voir continuer en Ligue 1…

L’OM joue sa qualification européenne

Sur le terrain, attention aux Stéphanois… L’équipe de Claude Puel va beaucoup mieux. Il y a un mois, l’ASSE luttait encore pour assurer son maintien. Depuis, les Verts sont remontés à la 12ème place, grâce notamment à Wahbi Khazri de retour à un excellent niveau. L’international tunisien a marqué à 6 reprises depuis la mi-mars et un déplacement à Angers, un retour en grâce qui tombe au meilleur moment. Cette fin de saison permet à l’ASSE de souffler au classement et d’entamer son mercato pour préparer le prochain exercice. Pour le match de dimanche, aucun enjeu sportif, contrairement à l’OM. Malgré le nul concédé au Vélodrome la semaine dernière, Marseille va mieux depuis l’arrivée de Sampaoli. Avec une attaque retrouvée, les Phocéens se déplacent à Geoffroy-Guichard avec confiance. Et hormis une défaite en 2019 lors de la triste dernière année de Rudi Garcia en tant qu’entraîneur de l’OM, les Marseillais n’ont pas perdu au Chaudron depuis 2013. Dans ce classique du championnat, l’OM a gros à jouer contre des Stéphanois sauvés et sereins.



