Foot - OM

OM - Clash : Domenech dézingue encore Longoria !

Publié le 2 mai 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Pablo Longoria avait taclé la formation des entraîneurs français, Raymond Domenech se réjouit du match nul obtenu par Strasbourg contre l'OM (1-1) grâce notamment au plan de jeu de Thierry Laurey.

Il y a quelques jours, Pablo Longoria a défrayé la chronique avec une interview dans El Pais dans laquelle il critiquait notamment la formation des entraîneur français : « En football, la France c'est la NBA de l'Europe, avait comparé l'Espagnol. On y forme des joueurs très individualistes, non pas dans une idée de jeu concrète, dans cette recherche d'identité. (…) Objectivement, si on analyse le football mondial, c'est l'un des pays qui exportent le moins d'entraîneurs. Ils ne proposent pas d'idées collectives. » Une sortie vivement critiquée notamment par Raymond Domenech.

«Bravo à Thierry Laurey»