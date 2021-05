Foot - OM

OM - Clash : Raymond Domenech en rajoute une couche sur Pablo Longoria !

Publié le 1 mai 2021 à 10h45 par La rédaction

Il y a quelques semaines, Pablo Longoria avait critiqué le modèle de jeu des entraîneurs français. Si plusieurs jours se sont écoulés depuis cette sortie, les mots ne sont toujours pas passés auprès de Raymond Domenech, qui n’a pas manqué de le faire savoir après le match nul entre l’OM et le RC Strasbourg ce vendredi (1-1).

« En France, il n’y a pas de modèle de jeu. Objectivement, si on analyse au niveau mondial, c’est l’un des pays qui exporte le moins d’entraîneurs. Ils ne vendent pas d’idées collectives. Mais individuellement, c’est la formation qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon. Ça signifie qu’ils ont une formation individualiste qui les aide à faire la différence, mais ils ne sont pas formés pour s’intégrer dans un modèle de jeu ». Dans son entretien pour El Pais il y a quelques semaines, Pablo Longoria avait critiqué la formation des entraîneurs français. Des propos qui n’avaient pas manqué de faire réagir certains noms, comme Antoine Kombouaré, Bruno Génésio ou encore Raymond Domenech. Ce dernier en a d’ailleurs rajouté une couche après le match nul entre l’OM et le RC Strasbourg ce vendredi (1-1).

« L’OM accroché au Vélodrome par une équipe strasbourgeoise avec un vrai concept collectif »