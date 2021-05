Foot - OM

OM - Clash : Après Longoria, Domenech tacle Jorge Sampaoli !

Publié le 1 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Dernièrement, Raymond Domenech avait repris de volée Pablo Longoria concernant ses propos sur les entraîneurs français. Et voilà que c’est désormais Jorge Sampaoli qui est visé par l’ancien technicien du FC Nantes.

Depuis l’arrivée de Pablo Longoria, Dimitri Payet renait à l’OM. Après avoir un énorme passage à vide, l’international français a retrouvé des couleurs et en conférence de presse, l’entraîneur phocéen avait évoqué ce renouveau. « Par rapport à sa carrière, il faut comprendre la raison de son irrégularité et lui donner les outils pour que ses baisses de forme ne se reproduisent pas. C’est difficile pour les footballeurs de garder leur motivation et c’est à nous (entraîneurs) de leur donner les outils pour qu’ils maintiennent leur niveau de concentration au-dessus du reste », avait confié Sampaoli.

« C’est considérer que ceux d’avant, ce sont des abrutis »