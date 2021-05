Foot - OM

OM : Le message fort de Sampaoli pour Luis Henrique !

Publié le 2 mai 2021 à 0h15 par La rédaction

Très peu utilisé sous André Villas-Boas, Luis Henrique a vu sa situation changer depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin semble satisfait du rendement du Brésilien et il ne l'a pas caché après le match contre le RC Strasbourg ce vendredi (1-1).

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Luis Henrique semble revivre sous les couleurs de l’OM. Considéré comme un échec après son début de saison raté, le Brésilien était condamné à de rares apparitions sous André Villas-Boas. Mais le technicien argentin a tout changé, et l’ailier de 19 ans figure désormais régulièrement dans la rotation de l'effectif phocéen. Ce vendredi contre le RC Strasbourg (1-1), l’ancien de Botafogo s’est même illustré avec une passe décisive pour Dario Benedetto en fin de rencontre, permettant au club olympien de revenir au score. Jorge Sampaoli est d'ailleurs satisfait du rendement du joueur et l’a fait savoir.

« Ce soir, il a apporté et avec le temps il pourra montrer tout son potentiel »