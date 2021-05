Foot - OM

OM : Un renfort surprenant bouclé par le projet McCourt ?

Publié le 4 mai 2021 à 9h10 par D.M.

Président de l'OM, Pablo Longoria continue de remodeler la formation marseillaise. Le dirigeant pourrait prochainement acter l'arrivée de Jacques Cardoze, actuellement sur France 2 et qui pourrait occuper le rôle de directeur de la communication.

Propriétaire de l’OM, Frank McCourt a opéré des choix forts durant le mois de mars. Exit Jacques-Henry Eyraud, présent depuis le début de l’aventure aux côtés de l’Américain et qui occupait le rôle de président. Pour le remplacer, le natif de Boston a décidé de miser sur Pablo Longoria, alors « head of football » de l’OM. A peine nommé, le dirigeant espagnol a pris des décisions fortes en se séparant notamment de Thierry Aldebert, directeur général adjoint ou encore du « head of business » Hugues Ouvrard.

Un journaliste de France 2 à l'OM ?