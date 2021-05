Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli et Longoria lancent les grandes manoeuvres pour cet été !

Publié le 4 mai 2021 à 4h00 par T.M.

Alors que le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans quelques semaines, du côté de l’OM, on aurait déjà posé les premières bases de futures opérations.

Cet été, le mercato ne s’annonce pas simple à l’OM. Pour autant, malgré les finances actuelles du club phocéen, cela devrait bouger. Avec Jorge Sampaoli, Pablo Longoria va tenter d’apporter de nombreux changements au sein de l’effectif afin de débuter de la meilleure des manières ce nouveau projet sur la Canebière. Des nouveaux joueurs sont donc attendus à l’OM. Et visiblement, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n’auraient pas attendu l’ouverture du marché des transferts pour passer à l’action.

Ça s’active à l’OM !