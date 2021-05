Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse va bientôt tomber pour ce crack suivi par Longoria !

Publié le 3 mai 2021 à 17h45 par T.M.

Intéressé par Fabio Blanco, qui arrive au terme de son contrat avec le FC Valence, Pablo Longoria devrait être fixé dans les prochains jours.

Thiago Almada, Fabio Blanco… A respectivement 20 et 17 ans, ils pourraient bien incarner l’avenir de l’OM. En effet, cet été, Pablo Longoria pourrait mettre l’accent sur la jeunesse et serait très intéressé par l’arrivée de ces deux cracks. Concernant l’Espagnol, le président marseillais serait d’ailleurs passé à la vitesse supérieur. Alors que Blanco est en fin de contrat à Valence et qu’il sera donc libre à l’issue de la saison, l’OM aurait d’ores et déjà rencontré sa famille afin de prendre de l’avance sur la concurrence, qui est d’ailleurs terrible.

Une décision imminente !