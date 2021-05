Foot - OM

OM : Luis Henrique déjà en concurrence avec... Neymar ?

Publié le 7 mai 2021 à 3h30 par A.M.

Depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Luis Henrique montre enfin ses qualités. De quoi lui permettre de rêver à une participation aux Jeux Olympiques. Mais pour cela, la concurrence s'annonce rude...

« C’est un rêve. Je pense au présent, je ne vois pas aussi loin. Je suis très concentré sur les matches ». Luis Henrique ne s'en cache pas, il rêve de défendre les couleurs du Brésil lors du prochain tournoi olympique qui se déroulera à Tokyo durant les JO du 22 juillet au 7 août 2021. Mais alors que cette éventualité semblait peu probable il y a encore quelques semaines, l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM a clairement changé la donne pour le jeune ailier. Pour le moment, l'ailier de l'Ajax Antony, Matheus Cunha (Hertha Berlin) ou encore Caio Jorge (Santos) semblent avoir une longueur d'avance tandis que le sélectionneur rêve de convaincre Neymar (PSG), déjà champion olympique en 2016 sur ses terres.

Luis Henrique en course pour les JO ?