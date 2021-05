Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Al-Khelaïfi… Ça discute pour le retour de Serge Aurier !

Publié le 10 mai 2021 à 17h15 par T.M.

Cet été, le PSG pourrait bien tenter sa chance pour faire revenir Serge Aurier. Et en coulisse, cela s’activerait pour le joueur de Tottenham.

Visiblement, Alessandro Florenzi ne devrait pas poursuivre au PSG, qui le renverrait à l’AS Rome. Et pour le remplacer, la quête d’un arrière droit aurait débuté dans la capitale. Plusieurs noms auraient été cochés en passant par Emerson, Hector Bellerin, mais aussi et surtout Serge Aurier. Bien connu au PSG, l’Ivoirien, sous contrat jusqu’en 2022 avec Tottenham, serait aujourd’hui la priorité du club de la capitale pour occuper ce couloir droit de la défense de Mauricio Pochettino. Une opération qui aurait d’ailleurs été lancée depuis un certain temps du côté du PSG.

Les discussions en coulisse