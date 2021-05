Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà pris deux décisions fracassantes pour cet été !

Publié le 11 mai 2021 à 4h15 par A.M.

En plein préparation de la saison prochaine, Leonardo commence à définir les contours du futur effectif du PSG. Dans cette optique, le directeur sportif parisien a déjà pris deux grosses décision.

Eliminé en demi-finale de la Ligue des champions et distancé dans la course au titre, le PSG voit se profiler la menace d'une saison blanche. Une situation qui agace Mauricio Pochettino. Le technicien argentin annonçait ainsi du changement pour cet été. « Concernant l’élimination en C1, dans un club comme le nôtre, cela ne doit pas avoir d’influence non plus. Si c’est le cas, on devra se pencher sur le problème à l’avenir. C’est une saison avec beaucoup de hauts et de bas. Il y aura des décisions à prendre pour améliorer l’équipe en vue de la saison prochaine », confiait-il en conférence de presse dimanche soir après le nul contre le Stade Rennais (1-1).

Draxler reste, pas Florenzi