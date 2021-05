Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo proche de toucher au but avec Kylian Mbappé ? La réponse !

Publié le 10 mai 2021 à 19h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé verra son contrat au PSG expirer le 30 juin 2022, le suspense demeurerait entier quant à son avenir cet été dans la capitale française.

En fin de contrat le 30 juin 2022 au PSG, Kylian Mbappé est plus que jamais dans le flou pour son avenir. En effet, tandis que le Real Madrid est annoncé avec insistance sur ses traces, l’international français refuse pour l’heure de trancher définitivement au sujet de son futur, que ce soit dans le sens d’une prolongation de son bail ou d’un départ cet été. Ainsi, pour l’heure, le PSG n’a d’autre choix que d’envisager tous les scénarios, y compris celui d’une vente au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts pour ne pas prendre le risque de le voir partir librement un an plus tard s’il ne prolonge pas.

Toujours aucun accord entre le PSG et Kylian Mbappé !