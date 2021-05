Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Neymar est déjà tout tracé !

Publié le 10 mai 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 mai 2021 à 17h34

Alors que Neymar a officiellement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain il y a quarante-huit heures, l’international brésilien a ainsi prévu de s’inclure à long terme dans la capitale française. Cependant, la suite de sa carrière sera déjà toute tracée dans son esprit.

Si la presse catalane avait tenté de relancer le feuilleton liant Neymar au FC Barcelone, tout cela ne l’a pas empêché de prolonger son contrat au PSG. En effet, initialement engagé jusqu’au 30 juin 2022, l’international brésilien âgé de 29 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. Plus encore, comme l’a confirmé Fabrizio Romano ce lundi dans un papier pour CBS Sports , une option serait bien présente dans son nouveau contrat pour lui permettre de prolonger d’une saison supplémentaire à l’été 2022, soit jusqu’en juin 2026. Ainsi, Neymar est désormais engagé sur le très long terme avec le PSG, un club au sein duquel il est maintenant pleinement épanoui et dont il n’a pas l’intention de partir de sitôt.

Neymar voudrait retourner au Brésil une fois sa carrière au PSG terminée

Cependant, si l’on en croit les dernières informations venues du Brésil ce lundi, cela ne l’empêcherait pas de songer dès maintenant à la suite de sa carrière post-PSG. Et visiblement, cela pourrait le conduire à effectuer un grand retour, mais pas au FC Barcelone ! Concrètement, d’après les indiscrétions apportées ce lundi par UOL , Neymar n’aurait tout d’abord plus la moindre intention d’évoluer au sein d’un autre club européen que le PSG. De ce fait, c’est donc à l’étranger que l’ancien joueur de Santos souhaiterait poursuivre sa carrière une fois sa carrière parisienne terminée, et tout particulièrement au Brésil. En effet, le média brésilien explique que Neymar souhaiterait terminer sa carrière de footballeur sur ses terres natales. Reste maintenant à savoir si cela se produira sous les couleurs de Santos ou sous celles d’un autre club. Mais quoi qu’il en soit, tout cela n’est que du très long terme, et l’histoire entre Neymar et le PSG est donc appelée à s’écrire pendant encore de nombreuses années.

« La Ligue des champions ? Je suis sûr que nous pouvons le faire »