Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le feuilleton Zinedine Zidane déjà réglé ?

Publié le 11 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que le Real Madrid pourrait faire une saison blanche, l’avenir de Zinedine Zidane est toujours relativement flou. Le champion du monde pourrait finir par s’engager à la Juventus ou prendre à terme les rênes de l’Équipe de France. Du côté de Madrid, on se pencherait déjà sur sa succession.

Les semaines passent et l’avenir de Zinedine Zidane n’est toujours pas réglé. En effet, alors que son contrat avec le Real Madrid court jusqu’en juin 2022, le technicien français laisse perpétuellement planer le doute quant à sa continuité sur le banc merengue ou non la saison prochaine. À en croire les informations divulguées par L’Équipe , un choix cornélien se poserait pour Zidane en ce qui concerne la suite de sa carrière. Prendre les rênes de la Juventus dès cet été ou attendre que la position de sélectionneur de l’Équipe de France se libère. Et quand est-il de la position du Real Madrid ?

Une short-list de trois entraîneurs dont Allegri