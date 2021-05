Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 0h30 par La rédaction

En fin de contrat avec le Real Madrid dans un an, les rumeurs de départ sont nombreuses concernant Zinédine Zidane. Mais le technicien français serait focalisé sur la fin de saison avec son club et devrait donner une réponse sur son avenir à l'issue du championnat avec les Merengue.

Alors que le Real Madrid est en difficulté sportive cette saison, les rumeurs de départ concernant Zinédine Zidane du poste d'entraîneur n'arrêtent pas de fuser. Évoqué du côté de la Juventus, il reste néanmoins un an de contrat au Français. Mais les résultats récents du club avec l'élimination en demi-finale de Ligue des champions contre Chelsea et l'absence probable de titre cette saison avec le Real Madrid pousse à croire qu'un départ pourrait être envisagé par le Champion du monde 1998.

Une réponse attendue en fin de saison