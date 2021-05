Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une tendance claire se dessine dans le dossier Memphis Depay !

Publié le 10 mai 2021 à 23h10 par La rédaction

En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay se rapproche d’un départ libre cet été. Et c’est le FC Barcelone qui pourrait en profiter et récupérer le Néerlandais gratuitement.

Memphis Depay se rapproche de plus en plus d’un départ de l’OL. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant lyonnais va arriver libre sur le marché des transferts cet été, et c’est le FC Barcelone qui pourrait en profiter. Si Barcelone et son président Joan Laporta privilégiaient l’attaquant argentin de Manchester City, Sergio Agüero, l’option Memphis Depay serait sérieusement poussée par Ronald Koeman.

Aucune décision avant la fin de saison