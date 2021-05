Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les feux sont au vert pour Joan Laporta avec ce successeur de Gerard Piqué !

Publié le 10 mai 2021 à 23h00 par La rédaction

En quête d'un renouveau sportif, le FC Barcelone préparerait déjà le prochain mercato en coulisse. Après l'arrivée probable de Eric Garcia en défense centrale, le nom de Alessandro Bastoni aurait été retenu comme étant le successeur potentiel de Gérard Piqué.

Le FC Barcelone de ces deux dernières saisons pourrait pas ressembler au FC Barcelone des années à venir. Une transition assez importante serait sur le point de se préparer notamment à cause de plusieurs cadres vieillissants et des résultats sportifs en dents de scie ces derniers temps. Le président Joan Laporta va avoir beaucoup à faire entre la prolongation de Lionel Messi qui devient plus qu'urgente, le recrutement d'un attaquant de renom et la succession de Gérard Piqué à préparer. Et tout ça, sans un budget illimité.

Un coup à faire avec Bastoni ?