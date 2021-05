Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un autre départ se confirme sérieusement !

Publié le 11 mai 2021 à 11h10 par A.M.

En coulisse, Pablo Longoria prépare déjà le mercato de l'OM et plusieurs départs semblent actés. Yuto Nagatomo est le prochain.

Pour cet été, Pablo Longoria prépare une énorme revue d'effectif. En effet, plusieurs recrues sont attendues, mais avant de se renforcer, l'OM va voir filer de nombreux joueurs. Et plusieurs départs sont déjà actés. En effet, Florian Thauvin va rejoindre les Tigres de Monterrey tandis que Valère Germain a lui aussi annoncé qu'il partirait à l'issue de la saison. Deux départs libres qui s'ajoutent à ceux de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham dont les prêts ne seront pas reconduits. Enfin, ces dernières heures, Nikkan Sports révélait qu'Hiroki Sakai devrait s’engager avec les Urawa Red Diamonds contre un chèque de 1,5M€.

Nagatomo va quitter l'OM à son tour