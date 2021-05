Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va déjà se faire recaler dans ce très gros dossier !

Publié le 11 mai 2021 à 10h15 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, du Bayern Munich ou encore de Manchester United, Marcos Llorente devrait toutefois prendre la décision de rester à l'Atlético de Madrid.

Cet été, l'une des priorités du PSG sera de se renforcer dans l'entrejeu. En effet, ce secteur de jeu semble être l'un des points faibles de l'effectif de Mauricio Pochettino où plusieurs joueurs n'ont pas donné entière satisfaction à l'image de Danilo Pereira, Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye, tandis que Marco Verratti enchaîne les pépins physiques. Dans cette optique, Leonardo serait attentif à la situation de Marcos Llorente, auteur d'une magnifique saison avec l'Atlético de Madrid. Un dossier qui s'annonce toutefois très compliqué.

Llorente n'a aucune intention de quitter l'Atlético