Mercato - PSG : Quel joueur français doit-être la priorité de Leonardo ?

Publié le 11 mai 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors que le Paris Saint-Germain souhaite profiter de la prochaine fenêtre estivale pour gommer les lacunes affichées par l’effectif de Mauricio Pochettino cette saison, ce recrutement pourrait prendre des accents français tant plusieurs joueurs tricolores figureraient sur les tablettes parisiennes. Mais quel serait le meilleur choix pour Leonardo ? C’est notre sondage du jour !

Bien que le PSG ait réalisé deux exploits en Ligue des champions cette saison en éliminant le FC Barcelone et le Bayern Munich, respectivement en huitième et en quart de finale, cela ne doit pas faire oublier que l’exercice 2020/2021 du club de la capitale est extrêmement délicat. Premièrement, cette saison ne sera pas celle au cours de laquelle les Parisiens décrocheront leur couronnement tant attendu en Ligue des champions puisqu’ils ont été éliminés par Manchester City la semaine passée au stade des demi-finales. Surtout, et c’est une première depuis 2016/2017, le PSG court plus que jamais le risque de ne pas être sacré champion de Ligue 1. En effet, après avoir concédé un nul sur la pelouse du Stade Rennais ce dimanche (1-1), les pensionnaires du Parc des Princes sont désormais à trois unités du leader qu’est le LOSC à deux journées de la fin du championnat. En conséquence, Paris n’a plus son destin en main et doit espérer un revers des hommes de Christophe Galtier sans commettre le moindre faux-pas de son côté pour espérer remporter le titre. Cependant, quoi qu’il advienne, cette saison 2020/2021 a grandement mis en lumière certaines carences présentes dans l’effectif du PSG, tout particulièrement au milieu de terrain où Marco Verratti est trop seul (et trop souvent absent) ainsi qu’au niveau des latéraux, notamment sur le flanc droit.

Eduardo Camavinga, Romain Faivre, Raphaël Varane… Le PSG voudrait se franciser !