Mercato - PSG : Un gros coup dur à venir pour Neymar… avec Kylian Mbappé ?

Publié le 10 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 10 mai 2021 à 19h41

Alors que Neymar a dernièrement affirmé son envie de voir Kylian Mbappé jouer à ses côtés pendant encore de nombreuses années, l’international français serait encore loin de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a définitivement mis fin entourant l’avenir de Neymar. En effet, tandis que la presse catalane avait relancé les rumeurs le liant au FC Barcelone, l’international brésilien de 29 ans a officiellement prolongé son contrat à Paris jusqu’au 30 juin 2025, lui qui était jusque-là engagé avec l’écurie francilienne jusqu’en 2022. Plus encore, comme le10sport.com vous l’a révélé ce lundi, cette prolongation va en réalité lier le Brésilien au PSG jusqu’en 2027. En effet, cet été, Neymar verra son contrat s’allonger d’une année supplémentaire (2026). Il en sera de même dans un an, où son bail sera cette fois étendu à l’été 2027. En ce sens, la tendance au sein de l’entourage de l’ancien joueur du FC Barcelone est clairement portée dans l’optique d’une fin de sa carrière européenne dans les rangs du PSG, qui s’est donc plus que jamais assuré les services de sa star brésilienne sur le très long terme.

« J’espère que nous allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années »

Au cours de cette longue période, il ne fait nul doute que le médaillé d’or aux Jeux Olympiques 2016 voudra triompher au plus haut niveau, en soulevant notamment une deuxième Ligue des champions après son premier succès dans la compétition en 2015 lorsqu’il évoluait au FC Barcelone. Pour cela, Neymar espère pouvoir compter sur la présence de Kylian Mbappé dans l’effectif du PSG le plus longtemps possible, comme il l’avait dernièrement confié au micro de RMC Sport avant la demi-finale aller de Ligue des champions des Parisiens contre Manchester City : « Avec Kylian, notre relation a toujours été très bonne depuis son arrivée. Cela fait maintenant quatre ans que l’on joue ensemble et que l’on marque l’histoire. C’est un joueur de très haut niveau avec lequel je prends beaucoup de plaisir à jouer. J’espère que nous allons continuer à jouer ensemble pendant de longues années, parce que c’est difficile de trouver une telle paire, c’est sûr. Je ne vois pas de meilleur duo que le nôtre dans le football ».

Le dossier Kylian Mbappé au point mort ?