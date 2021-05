Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible annonce pour Leonardo avec les pépites de Pochettino !

Publié le 11 mai 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG subit depuis maintenant plusieurs années un exode massif de ses pépites, cette tendance devrait une nouvelle fois se répéter au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Les cas Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche l’été dernier ont symbolisé à merveille un problème de taille auquel fait face le Paris Saint-Germain depuis maintenant de nombreuses années : l’exode massif de ses pépites. En effet, le club parisien ne parvient plus à conserver ses meilleurs jeunes éléments, qui préfèrent rejoindre d’autres écuries au terme de premier bail professionnel ou de leur contrat aspirant. Les deux premiers cités ont fait le choix de respectivement rallier le Bayern Munich et l’AS Saint-Etienne, mais ils ne sont donc clairement pas des cas isolés. En effet, des jeunes comme Kingsley Coman ou Dan-Axel Zagadou ont également suivi ce chemin avant eux. Et ce chemin devrait une nouvelle fois être emprunté par Kays Ruiz au cours du prochain mercato estival, lui est annoncé sur le chemin d’un départ libre du PSG le 30 juin prochain au terme de son contrat professionnel. Il en irait de même pour Hubert M’Buyi, qui prendrait la direction de la Bundesliga au TSG 1899 Hoffenheim, tout comme Soumaïla Coulibaly du côté du Borussia Dortmund.

« Il ne faut pas croire que l’ennemi vient de l’extérieur, il vient avant tout de l’intérieur »