Mercato - PSG : Une préférence de Neymar pour la succession de Kylian Mbappé ?

Alors qu’il a toujours été annoncé que Neymar souhaitait absolument rejouer aux côtés de Lionel Messi, ciblé par le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, l’international brésilien semble finalement vouloir découvrir un autre joueur.

De quoi sera fait l’avenir de Kylian Mbappé ? Pour l’heure, cette question demeure sans réponse à quelques semaines de l’ouverture de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Au cours de celle-ci, le PSG pourrait n’avoir d’autre choix que de vendre son international français s’il ne prolonge pas d’ici-là son contrat expirant le 30 juin 2022. Et pour cause, en le conservant sans qu’il ait renouvelé, Paris s’exposerait alors au risque de le voir partir librement au terme de son contrat un an plus tard. Bien évidemment, la priorité du PSG est toujours de parvenir à le convaincre de parapher un nouveau bail, mais il ne peut pas se permettre de ne pas envisager le recrutement d’un joueur à même de succéder à Kylian Mbappé cet été vu l’état de la situation.

Entre Lionel Messi et Mohamed Salah…

Et dans cette optique, l'un des premiers choix du PSG serait Lionel Messi. En fin de contrat le 30 juin prochain au FC Barcelone, l’international argentin n’a toujours pas prolongé au sein de son écurie de toujours et se dirige donc vers un départ libre pour l’heure. Pour autant, SPORT a annoncé ce mardi que de première négociations auraient eu lieu entre Jorge Messi et Joan Laporta dans l’optique de dessiner les contours d’un nouveau contrat pour la star argentine. Cependant, aucune offre n’aurait encore été formulée par le Barça, qui doit pour cela attendre le résultat de l’audit lancé par le président barcelonais pour connaitre avec exactitude l’état des finances du FC Barcelone. De ce fait, le PSG peut encore y croire pour Lionel Messi, comme il pourrait y croire avec Mohamed Salah. En fin de contrat le 30 juin 2023 à Liverpool, l’international égyptien serait lui-aussi ciblé par les pensionnaires du Parc des Princes pour compenser un possible départ de Kylian Mbappé. Téléfoot a même annoncé qu’il serait la priorité des Parisiens ce dimanche, tout en précisant que l’attaquant de 28 ans ne serait pas opposé à l’idée de quitter les Reds cet été.

… Neymar opte pour Cristiano Ronaldo !