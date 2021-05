Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à employer les grands moyens pour Mbappé !

Publié le 11 mai 2021 à 16h45 par A.C.

Au Real Madrid, Florentino Pérez semble déterminé à arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Si le Paris Saint-Germain a réussi à boucler la prolongation de Neymar jusqu’en 2025, la situation commence à devenir problématique pour Kylian Mbappé. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, l’autre star du PSG n’a toujours pas donné de réponse concernant une prolongation. Le temps presse, puisqu’il ne lui reste qu’un peu plus d’un an de contrat et sans un accord, le PSG devra sérieusement songer à une vente de Mbappé. Une aubaine pour le Real Madrid, qui semble absolument vouloir rattraper son échec de 2017, lorsque Mbappé préféra rejoindre le PSG.

Pérez prêt à tout pour Mbappé