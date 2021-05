Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino annonce clairement la couleur pour le recrutement !

Publié le 11 mai 2021 à 15h45 par A.M.

Présent en conférence de presse ce mardi, Mauricio Pochettino a confirmé que son intention cet été serait de renforcer son effectif de manière importante.

Cet été, le Paris Saint-Germain compte bien densifier son effectif de manière importante. Et pour cause, le staff de Mauricio Pochettino, arrivé en janvier dernier, a pu constater les failles du groupe et a identifié deux secteurs de jeu à renforcer en priorité à savoir le milieu de terrain et le couloir droit de la défense. En coulisses, Leonardo est déjà très actif, mais avant tout, le PSG devra vendre. Un été crucial attend donc le club de la capitale.

«On veut s'améliorer à tous les postes»