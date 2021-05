Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino envoie un nouveau message à Mbappé pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 14h45 par A.M.

Présent en conférence de presse en marge de la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, Mauricio Pochettino en a profité pour interpellé Kylian Mbappé sur son avenir.

Alors que Neymar a définitivement lié son avenir au PSG en prolongeant son contrat jusqu'en juin 2025, avec une option lui permettant d'être lié deux saisons de plus, comme révélé par le10sport.com, tous les regards se tournent désormais vers Kylian Mbappé. Le Champion du monde voit lui aussi son contrat s'achevait en 2022, et s'il ne prolonge pas, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Mais l'attaquant de l'équipe de France semble ne pas encore avoir tranché pour son avenir. Et alors que le temps presse, Mauricio Pochettino interpelle une nouvelle fois Kylian Mbappé.

«Le club compte sur lui, je compte suri lui»