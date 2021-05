Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grosse annonce de l’agent de Bale sur son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 13h00 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur l’avenir de son client, Jonathan Barnett s’est montré pessimiste quant au fait que Gareth Bale pourrait avoir un avenir radieux au Real Madrid. Néanmoins, une année sur le banc de touche n’est pas un problème à en croire ses propos.

Et si l’aventure de Gareth Bale à Tottenham prenait bel et bien fin en juin prochain ? Prêté pour l’intégralité de la saison sans option d’achat, l’ailier du Real Madrid plairait tellement aux Spurs qu’un nouveau prêt serait étudié. Cependant, à ce jour, un retour à la Casa Blanca cet été serait l’option la plus à même à se réaliser à ce jour bien qu’il ne soit plus désiré à la fois par Zinedine Zidane et les dirigeants du Real Madrid. Son agent Jonathan Barnett faisait passer le message suivant dernièrement. « On lui a donné cette opportunité et vous pouvez voir comment il joue. Je pense qu'avec Gareth, comme avec beaucoup de joueurs, il doit profiter de la vie et ensuite faire de bonnes choses ». Et le représentant du Gallois en a rajouté une couche ces dernières heures.

Jonathan Barnett n’en démord pas pour Gareth Bale !