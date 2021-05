Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est déjà fixé pour ce renfort XXL !

Publié le 11 mai 2021 à 11h30 par B.C.

Priorité du FC Barcelone l’été dernier, Lautaro Martinez est finalement resté à l’Inter Milan. Alors que Joan Laporta aurait toujours des vues sur l’attaquant argentin, ce dernier a fait passer un message lourd de sens sur sa situation.

Alors que la fin de saison se rapproche à grands pas pour le FC Barcelone, Joan Laporta compte largement remanier l’effectif catalan lors du prochain mercato estival. Un gros chantier est notamment attendu en attaque, d’autant que Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail prenant fin à l’issue de la saison. Bientôt libres, Memphis Depay (OL), et Sergio Aguero (Manchester City) apparaissent tous les deux sur la short-list des Blaugrana , mais Joan Laporta songerait également à frapper un gros coup sur le marché des transferts en mettant la main sur Erling Haaland (Borussia Dortmund). D’après la presse catalane, la piste Lautaro Martinez (Inter Milan) serait également active du côté du Camp Nou, un an après l’échec de l’ancien président Josep Maria Bartomeu dans ce dossier. Une arrivée qui pourrait satisfaire Lionel Messi, favorable à l’idée de voir son compatriote s’engager au Barça l’année dernière, mais Lautaro Martinez semble avoir d’autres plans pour son avenir.

« Ne pas aller au Barça ? C’était la bonne décision »

Interrogé par Libero , l’attaquant de l’Inter Milan a reconnu avoir été proche de s’engager en faveur du FC Barcelone l’été dernier, avant finalement de faire volte-face. « C'est vrai, il y avait une réelle possibilité. Mais nous avons terminé la saison en retard, il y a eu les problèmes de Covid et j'ai choisi de rester. Je vais vous le dire, heureusement ! C'était la bonne décision. » Alors que son contrat court jusqu’en juin 2023, Lautaro Martinez est désormais proche de prolonger avec l’Inter comme il l’a ajouté au cours de cet entretien : « Je ne sais pas si c'est encore le moment, mais nous travaillons avec les propriétaires, mon agent discute avec les dirigeants. L'accord sera trouvé. Je suis calme, je vis au jour le jour. Et puis je suis trop heureux d'être ici, de faire partie de ce projet. J'étais pareil quand j'étais au Racing. Si je signe un contrat, je le respecte. Si le club pense que je mérite plus, ils m'appelleront. Je vais écouter et travailler en attendant. »

« Même si Conte part, je continuerai à l’Inter »