Mercato - Barcelone : Laporta a tenté un gros coup pour remplacer Koeman !

Publié le 11 mai 2021 à 7h30 par A.D.

Alors que Ronald Koeman est dans une situation incertaine depuis de longs mois, Joan Laporta aurait tenté d'attirer Julian Nagelsmann vers le FC Barcelone lors de sa campagne présidentielle. Toutefois, le technicien allemand a finalement opté pour le Bayern.

Pointé du doigt depuis le début de la saison, Ronald Koeman pourrait être poussé vers la sortie à la fin de la saison par la direction du FC Barcelone. Malgré tout, le coach néerlandais reste confiant quant à son avenir, comme il l'a expliqué en conférence de presse ce lundi. « Injuste que l’on décide de mon avenir en fonction de ce qui arrive en Liga ? Depuis le premier jour, le président m’a montré sa confiance. Ce n’est pas quelque chose qui me préoccupe. J’ai signé deux ans et je me vois comme entraîneur du Barça la saison prochaine. On se réunira avec le président pour parler quand la saison se terminera. Le plus important est cette fin de Liga et pas mon avenir » , a confié Ronald Koeman, l'entraineur du FC Barcelone. Alors que le Barça penserait de plus en plus à se séparer de son coach, Joan Laporta s'activerait en coulisses pour lui trouver un remplaçant. D'ailleurs, le président catalan aurait commencé son travail bien avant d'être élu président.

Nagelsmann dans les petits papiers de Laporta lors de sa campagne ?