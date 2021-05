Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 11 mai 2021 à 10h10 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022 à l'ASSE, Claude Puel se verrait bien prolonger son bail chez les Verts malgré une saison compliquée. Malgré tout, cela dépendra de la vente du club.

La saison de l'AS Saint-Etienne aura été mouvementée. Arrivé sur le banc des Verts en octobre 2019 afin de succéder à Ghislain Printant, Claude Puel, nommé manager général, a rapidement pris les choses en main avec un projet très clair basé sur les jeunes joueurs. Son objectif était de se séparer plusieurs cadres et de leurs salaires imposants pour faire place à des jeunes talents. Dans cette optique, Yann M'Vila, Loïc Perrin ou encore Yohan Cabaye et Loïs Diony sont tous partis tandis que l'ASSE n'a pas été en mesure de conserver Wesley Fofana qui s'est engagé avec Leicester pour 40M€. Et alors que les Verts sortent d'une saison mitigée, l'avenir de Claude Puel est au centre des débats.

Puel veut prolonger