Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar aurait débloqué un gros dossier du Barça !

Publié le 11 mai 2021 à 9h30 par Th.B.

Le rêve Neymar n’étant plus accessible pour cet été en raison de sa prolongation de contrat au PSG, le FC Barcelone se focaliserait à présent sur l’alternative Sergio Agüero qui pour sa part n’aurait d’yeux que pour le Barça.

Sergio Agüero quittera Manchester City à la fin de la saison comme cela a été confirmé par le club mancunien et le joueur en personne. En effet, son contrat qui court jusqu’en juin prochain ne sera pas prolongé, permettant à l’expérimenté attaquant de s’engager avec l’équipe de son choix tout en signant une belle prime à la signature. Alors que le PSG semblait être une sérieuse option, le FC Barcelone mènerait désormais la danse, les Blaugrana recherchant toujours un attaquant afin de combler le vide laissé par le départ de Luis Suarez à l’Atletico de Madrid l’été dernier. Et tout se mettrait en place pour que Sergio Agüero devienne un joueur culé lors du prochain mercato.

Des discussions concrètes depuis l’échec Neymar et une volonté d’Agüero de venir au Barça