Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zidane est déjà tout tracé !

Publié le 11 mai 2021 à 9h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Zinedine Zidane pourrait quitter le Real Madrid dès cet été pour faciliter la révolution du club. En cas de départ, le coach merengue aurait deux options pour son avenir : l'équipe de France et la Juventus. Et il semblerait que dans tous les cas, Zinedine Zidane devrait rejoindre La Vieille Dame tôt ou tard.

En grande difficulté dans la première partie de saison, Zinedine Zidane est parvenu à redresser la barre du Real Madrid. Alors qu'il aurait pu être évincé à trois reprises, le coach du Real Madrid pourrait finalement prendre le large à l'issue de la saison. Selon les dernières informations d' AS , Zinedine Zidane envisagerait de céder sa place cet été pour permettre à la Maison-Blanche de se révolutionner plus facilement. En cas de départ, le technicien français aurait deux options pour son avenir : l'équipe de France et la Juventus. Comme l'a indiqué L'Equipe ce lundi après-midi, Zinedine Zidane aurait le choix entre prendre les rênes de La Vieille Dame cet été et attendre le départ de Didier Deschamps pour devenir sélectionneur des Bleus . Et s'il optait pour la seconde option, Zinedine Zidane devrait tout de même rejoindre la Juve à un moment ou un autre.

Zinedine Zidane promis à la Juventus ?