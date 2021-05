Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur l'avenir de Ronaldo !

Publié le 11 mai 2021 à 7h45 par A.D.

Cristiano Ronaldo ne se plairait plus à la Juventus et pourrait prendre le large lors du prochain mercato estival. Alors que le PSG serait en embuscade, Pavel Nedved a fait une grande annonce sur l'avenir de son numéro 7.

Depuis le début de la saison, la Juventus n'est pas du tout dans son assiette. Habitués à survolé la Serie A et à faire bonne figure en Ligue des Champions, les Bianconeri ont dérogé à leurs principes lors de cet exercice 2020-2021. En effet, le club emmené par Andrea Pirlo n'est actuellement que cinquième du championnat italien à cause de la correction infligée par le Milan AC ce dimanche soir (3-0). En Ligue des Champions, la Juve n'est pas du tout dans une meilleure situation, puisqu'elle a été sortie par Porto dès les huitièmes de finale. Et pour toutes ces raisons, Cristiano Ronaldo pourrait prendre ses jambes à son cou lors du prochain mercato estival, soit à un an de la fin de son bail avec le club piémontais.

« Pirlo va certainement rester et Ronaldo aussi »