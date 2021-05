Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup de froid pour l'arrivée de Serge Aurier !

Publié le 11 mai 2021 à 13h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit pour cet été, le PSG songerait à la possibilité de rapatrier Serge Aurier. Une idée bien loin de faire l'unanimité en interne.

L'une des priorités du PSG cet été sera de recruter un nouveau latéral droit. Et pour cause, Alessandro Florenzi, prêté par l'AS Roma, ne sera probablement pas conservé malgré une option d'achat estimée à 8M€. Après des débuts convaincants, l'international italien a déçu, notamment dans les grands rendez-vous en Ligue des champions, ce qui a poussé le PSG à revoir ses plans. Et surtout à recruter un nouveau latéral droit.

Aurier est loin de faire l'unanimité

Dans cette optique, le nom de Serge Aurier revient avec insistance ces derniers jours. L'international ivoirien souhaiterait quitter Tottenham cet été et le PSG serait revenu à la charge. Toutefois, selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, cette piste ne fait clairement pas l'unanimité en interne, notamment auprès de Mauricio Pochettino ou encore plusieurs cadres du vestiaire. Une situation qui rend le transfert de Serge Aurier très compliqué.